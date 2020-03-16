2020/03/16 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عاش أجواء خطر جديد، خلال فترة تواجده في البرتغال.وذكرت صحيفة “سبورت”، أن رونالدو الذي يتواجد في حجر صحي بمدينة فونشال في جزيرة ماديرا، كان على بُعد 49 كيلو مترًا فقط من مركز الزلزال الذي تعرضت له الجزيرة البرتغالية أمس الأحد.ولفتت إلى أن الدون بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرستيانو رونالدو يواجه خطراً جديداً في البرتغال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرستيانو رونالدو يواجه خطراً جديداً في البرتغال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).