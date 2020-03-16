خبير قانوني: صالح ارتكب جريمة الحنث باليمين وبالامكان مساءلته

2020/03/16 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية برهم صالح ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية بعد انتهاكه الدستور لمرتين خلال أربعة اشهر، مشيرا إلى إمكانية مجلس النواب مسالة رئيس الجمهورية.وقال عادل، إن “رئيس الجمهورية انتهك الدستور لمرتين في ( ٤) اشهر، وبهذا ارتكب الرئيس جريمة الحِنث في اليمين الدستورية […]

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