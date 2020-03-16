2020/03/16 | 12:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، ان حركة تنقّل البضائع تجري بانسيابية عالية ولا داعياّ للذعر أو الخوف.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “حركة تنقّل البضائع تجري بانسيابية عالية ولا داعياّ للذعر أو الخوف”.واضافت، ان “قسم الجريمة الاقتصادية يقوم بجهد كبير بمتابعة الأسواق ومحاسبة من يرفع الأسعار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تطمئن المواطنين: لا داعي للخوف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تطمئن المواطنين: لا داعي للخوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).