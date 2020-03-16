برشلونة يستغل فترة الإيقاف للتعاقد مع 4 لاعبين

2020/03/16 | 12:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة يحاول استغلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، من أجل إبرام بعض الصفقات وتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.وتم تأجيل الجولتين القادمتين من بطولة الليجا (28 و29) كإجراء احترازي الهدف منه احتواء انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، وحتى الآن لا أحد يعلم مصير البطولة والموسم […]

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