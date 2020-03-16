القضاء يتوعد المخالفين لحظر التجوال ‏والممتنعين عن تقديم المعلومات حول المصابين بفيروس كورونا

2020/03/16 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوّح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال ‏والممتنعين عن تقديم المعلومات حول المصابين بفيروس كورونا.وذكر المجلس في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم في مكتبه وزير الصحة جعفر صادق علاوي ووكيل ‏الوزير حازم الجميلي ومدير الصحة العامة رياض عبد […]

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