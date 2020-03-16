إيران تنتج مادة معقمة لمكافحة كورونا

2020/03/16 | 12:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح القسم العلمي في التعبئة الطلابية بجامعة آزاد لاهيجان شمال ايران في ابتكار اسلوب لانتاج مادة معقمة خاصة بالايدي بعد اجراء بحوث ودراسات واستشارات مع المختصين.وبحسب وكالة انباء “فارس”، فإنه تم انتاج هذه المادة المعقمة برعاية مختبر التقنيات الحديثة في جامعة جيلان للعلوم الطبية ووفق صيغة منظمة الصحة العالمية (who) على أساس الايثانول والغليسرين […]

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