هل استهدفت إسرائيل حقاً مواقع لتصنيع الأسلحة الكيماوية في سوريا؟

2020/03/16 | 12:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت إسرائيل أن الضربات الجوية الأخيرة التي شنها سلاح الجو ضد مواقع عسكرية في سوريا، في 5 مارس/ آذار الجاري، لم تكن كالضربات الاعتيادية التي تستهدف الوجود الإيراني في البلاد،

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