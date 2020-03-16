الثقافة تطلق مبادرة القراءة لمواجهة (الكورونا) بتوفير الكتب الالكترونية مجانا

2020/03/16 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة الثقافة، الاثنين، مبادرة القراءة بمواجهة (الكورونا) بتوفير الكتب الالكترونية مجانا أمام المواطنين خلال أسبوع حظر التجوال.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “انسجاما مع قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني 55لسنة 2020 قرر وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني تم إطلاق مبادرة (القراءة بمواجهة كورونا) خلال (عطلة الأسبوع […]

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