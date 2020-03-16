2020/03/16 | 12:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت النائبة عالية نصيف لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 إلى إصدار جملة من القرارات الصارمة الواجبة التنفيذ بشكل فوري لتفادي انتشار وباء كورونا، من بينها إيقاف الطيران المدني وعزل كافة المحافظات عن بعضها البعض، وإغلاق الأسواق .وقالت نصيف،اليوم :” ان سرعة انتشار عدوى الكورونا تتطلب إجراءات سريعة وصارمة لمواجهة تفشي الوباء على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تدعو إلى إصدار قرارات صارمة للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تدعو إلى إصدار قرارات صارمة للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).