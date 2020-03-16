كورونا تكبد ريال مدريد وبرشلونة خسائر فادحة

2020/03/16 | 12:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحمل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا العديد من الأبعاد، وتتسبب يومياً في خسائر فادحة على جميع الأصعدة، وبالطبع شمل هذا مجال كرة القدم التي توقفت بشكل كامل في معظم بلدان العالم.ولا يتوقف الأمر على إيقاف البطولات الكبرى، وعدم وجود رؤية واضحة حول موعد استئنافها، بل للخسائر التي ستلحق بالاتحادات الوطنية […]

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