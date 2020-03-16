نواب كركوك ينتقدون الحكومة العراقية: لم توفّر مبالغ مالية لمواجهة كورونا

2020/03/16 | 12:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد نواب عن محافظة كركوك، يوم الاثنين، الحكومة العراقية لعدم توفيرها المبالغ المالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وقال النائب عن المحافظة بيستون عادل في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب المحافظة، إن "الحكومة العراقية لم توفّر المستلزمات الطبية من الكمامات والمواد المعقمة ولم تصرف أية مبالغ لمحافظة كركوك لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا".واضاف عادل "سوف نراقب المطاعم ولن نسمح بفتح الأماكن غير الضرورية، ما عدا متاجر المواد الغذائية".وقدم نواب كركوك خلال المؤتمر شكرهم لدائرة صحة المحافظة على جهودهم في منع انتشار الفيروس والسيطرة على الوضع الصحي في المحافظة، كما اشادوا بـ"مساهمة رجال الأعمال في توفر المستلزمات الطبية من كمامات ومواد معقمة لمحافظة كركوك".

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