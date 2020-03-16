الرافدين يطلق منصة الكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين

2020/03/16 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تقرر اطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين عن طريق الموبايل والأجهزة الالكترونية الأخرى .وأشار الى انه بإمكان الموظف […]

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