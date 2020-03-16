الملك الإسباني فيليبي السادس يتنازل عن إرثه من والده

2020/03/16 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت العائلة الملكية الإسبانية إن الملك فيليبي السادس تنازل عن كل ميراث شخصي ومستقبلي من والده الملك خوان كارلوس، وذلك على خلفية التجاوزات المالية التى تورط فيها ملك البلاد السابق.وقالت العائلة الملكية في بيان إنه بالتنازل عن الميراث في المحصلة، يكون فيليبي قد جرد خوان كارلوس من راتبه السنوي، وكان الملك السابق حصل على […]

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