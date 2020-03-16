2020/03/16 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن تحالف سائرون ، فشل اللجنة السباعية باختيار مرشح لرئاسة الوزراء، داعيا رئيس الجمهورية لممارسة صلاحياته الدستورية.وقال رئيس كتلة تحالف سائرون في البرلمان نبيل الطرفي في بيان مقتضب تلقته المستقلة اليوم الاثنين ، “نعلن نحن تحالف سائرون ان اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن […]

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