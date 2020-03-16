احباط محاولة هروب مريض مصاب بكورونا في لبنان

2020/03/16 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مدير عام مستشفى رفيق الحريري في لبنان، فراس أبيض، اليوم الاثنين، أن أحد المصابين بفيروس كورونا حاول الهرب مساء أمس الأحد من المستشفى لكن تم توقيفه في الوقت المناسب.

وجاء تصريح مدير المستشفى على حسابه في موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المرضى المحجورين في المستشفى "تحت ضغط نفسي كبير".

ودعا أبيض الالتفات إلى صحتهم النفسية، إلى جانب مسألتي أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس.

وأوضح أبيض أن "المستشفى يزود المرضى بإنترنت عالي السرعة وبمحطات تلفزيونية متعددة"، مشيراً إلى أن "الزيارات مسموحة مرتين يوميا على الأقل".

واضاف أن "على الرغم من الخدمات المتوفرة لديهم، الا أنهم ما زالوا بعيدين عن راحة منازلهم وعاجزين عن الاحتكاك بأحبائهم"، وقال: "قد يظلون في الحجر لأسابيع".

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