سيميوني يريد نجم انتر ميلان

2020/03/16 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي عن احتمالية عودة نجم إنتر ميلان الإيطالي، إلى منافسات الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن "التشيلي أليكسيس سانشيز قد يعود إلى إسبانيا من جديد، بمجرد نهاية فترة إعارته مع إنتر ميلان".

وانضم أليكسيس سانشيز لصفوف إنتر ميلان في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من مانشستر يونايتد.

سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يرغب في ضم سانشيز، خاصة وأن اللاعب التشيلي عمل تحت قيادته من قبل، عندما كان مدربًا لريفر بليت الأرجنتيني في عام 2008.

ولم ينجح سانشيز في حجز مكان أساسي بتشكيلة إنتر ميلان تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، وشارك في 15 مباراة بمختلف البطولات بواقع 596 دقيقة، وسجل هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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