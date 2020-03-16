سائرون يعلن فشل اللجنة السباعية باختيار المكلف بتشكيل الحكومة

2020/03/16 | 12:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس تحالف "سائرون" نبيل الطرفي فشل اللجنة السباعية باختيار المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، داعيا رئيس الجمهورية برهم صالح بممارسة صلاحياته الدس...

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