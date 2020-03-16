2020/03/16 | 12:55 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة طبيعة العراق: اهوار ذي قار تسجل اعلى منسوب لها منذ 16 عاما بلغ 190 سم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 12:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة طبيعة العراق: اهوار ذي قار تسجل اعلى منسوب لها منذ 16 عاما بلغ 190 سم) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة طبيعة العراق: اهوار ذي قار تسجل اعلى منسوب لها منذ 16 عاما بلغ 190 سم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).