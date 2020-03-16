2020/03/16 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت المملكة العربية السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة ستة عشر يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد بسبب كورونا.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من اليوم الاثنين..



وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان الاجراء جاء استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تقرر تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تقرر تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).