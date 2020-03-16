هزة أرضية متوسطة الشدة ضربت المناطق التابعة لمحافظة ” هرمزكان” جنوبي إيران

2020/03/16 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت هزة أرضية متوسطة الشدة، المناطق التابعة لمحافظة ” هرمزكان” جنوبي ايران.

وأوضحت السلطات الإيرانية، ان الهزة التي بلغت شدتها خمس درجات وأربعة اعشار الدرجة على مقياس ريختر المؤلف من تسع درجات، ضربت فجر اليوم الاحد، مناطق بندر عباس، وميناب و”بندر خمير” وقشم، من دون ان تفصح عن المزيد بشأن الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الهزة الارضية.

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