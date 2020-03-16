إصابة 7 مواطنين بينهم طفل بانفجار دراجة نارية في صلاح الدين

2020/03/16 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الاعلام الأمني، اصابة سبعة مواطنين بانفجار في قضاء طوزخورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن اعتداءً إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، انفجرت في قضاء طوز خرماتو، مما أدى الى إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان مصدر أمني من المحافظة قد أفاد بانفجار دراجة على سوق شعبية في طوزخورماتو، وقال المصدر إن دراجة نارية مفخخة، انفجرت في راس السوق الكبير استهدفت بائعي الخضار.

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