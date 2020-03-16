الحكيم يعلن الانسحاب من مفاوضات اختيار المكلف بتشكيل الحكومة ويكشف عن السبب

2020/03/16 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الإثنين، الانسحاب من مفاوضات اختيار المكلف بتشكيل الحكومة.

وقال الحكيم، في بيان، أنه "بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ، وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فإننا قررنا ان لا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الان".

وأشار الى أن "دخول تيار الحكمة الوطني، كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي، وتعطيل مصالح الناس ليس الا"، مجددا موقف التيار "المطالب بان تنحصر مهمة المرشح القادم في إطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام".

قبل ذلك، أعلن رئيس تحالف سائرون، نبيل الطرفي، تعليق حضور تحالفه في اجتماعات اللجنة السباعية، التي شكلت لاختيار رئيس الوزراء، مؤكداً أن عملها انتهى بالنسبة لنا.

وقال الطرفي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اختيار رئيس الوزراء"، مبيناً أن "اليوم ستنتهي المدة الدستورية، وعلى رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته بالتكليف".

وأضاف، أن "تحالف سائرون علّق عمله، كعضو في اللجنة السباعية، ولا نحضر اجتماع آخر لها، لأنها لم تصل إلى افتاق جديد بشأن حسم اسم رئيس الوزراء".

وأوضح الطرفي، أن "التحالف أبلغ رئيس الجمهورية، برهم صالح، بممارسة صلاحياته الدستورية، واختيار مكلف جديد برئاسة الوزراء"، لافتاً إلى أنه "لا توجد خلافات ولكننا لم نتوصل إلى تفاهمات".

وكان الطرفي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، فشل اللجنة السباعية باختيار المكلف بتشكيل الحكومة، داعيا رئيس الجمهورية، برهم صالح بممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف.

وقال الطرفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون يعلن ان اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية".

واضاف "على سيادة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".

بغداد اليوم- خاص

أعلن رئيس تحالف سائرون، نبيل الطرفي، الاثنين (16 آذار 2020)، تعليق حضور تحالفه في اجتماعات اللجنة السباعية، التي شكلت لاختيار رئيس الوزراء، مؤكداً أن عملها انتهى بالنسبة لنا.

وقال الطرفي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللج

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس تحالف سائرون، نبيل الطرفي، الاثنين (15 آذار 2020)، فشل اللجنة السباعية باختيار المكلف بتشكيل الحكومة، داعيا رئيس الجمهورية، برهم صالح بممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف.

وقال الطرفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين (16 اذار 2020)، أن القوى السنية وضعت 13 شرطاً ثابتاً لدعم رئيس الحكومة المقبلة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السنية وضعت 13 شرطاً

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