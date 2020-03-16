الصين تعلن عن ’’تقدم كبير’’ بالتوصل للقاح كورونا وتحدد موعداً لاختباره

2020/03/16 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصينية عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19" يعمل عليه علماء في شنغهاي، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.

وقال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي، جان تسوان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إنه تم تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح"mRNA"، الذي يعمل عليه العلماء المحليون، مضيفا أنه "من المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط أبريل".

وأفاد المسؤول الصيني بأن العلماء بدأوا للتو تجارب أولية للقاح خاصة على الرئيسيات (نوع من الثديات) لتدقيق المعايير مثل درجة السمية ومدى الفعالية.

وأشار جان تسوان إلى أن الاختبارات التي أجريت على الفئران سمحت بتنمية أجسام مضادة معينة تكافح فيروس كورونا.

بغداد اليوم-بغداد

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المحافظة سجلت إصابة ثانية لامرأة تبلغ من العمر 63 عاما، بعد وصول نتائج الم

بغداد اليوم-بغداد

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وذكر اعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &qu

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الاثنين (16 آذار 2020)، تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "المتوفية، مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمرا

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