هل انتهى دور المعول الايراني وحان وقت الحساب

2020/03/16 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:طلال بركات كثير من الناس يعتقد بوجود علاقة تخادم ومصالح بين امريكا وايران وهم محقين في ذلك نظراً للشواهد التي حصلت منذ سنين جراء تمادي ايران المستمر على المصالح الامريكية...أكمل القراءة ←

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