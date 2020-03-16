إسحبوا البساط من تحت أرجلهم …

2020/03/16 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي في الوقت الذي تواجه فيه البشرية أسوأ كارثة صحيّة في العصر الحديث من خلال تّفشي وباء الكورونا المستجد في جميع دول العالم , وفي الوقت الذي دخلت فيه...أكمل القراءة ←

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