2020/03/16 | 13:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​الحكيم ينسحب من مفاوضات اختيار اسماء المرشحين لرئاسة الوزراء ويوضح الأسباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 13:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​الحكيم ينسحب من مفاوضات اختيار اسماء المرشحين لرئاسة الوزراء ويوضح الأسباب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​الحكيم ينسحب من مفاوضات اختيار اسماء المرشحين لرئاسة الوزراء ويوضح الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).