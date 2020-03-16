سائرون يدعو رئيس الجمهورية لتكليف من يراه لرئاسة الوزراء

2020/03/16 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن تحالف سائرون عن عدم توصل الاطراف السياسية الى اسم معين كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.وقال رئيس تحالف سائرون نبيل الطرفي،اليوم الاثنين، ” اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية”.ودعا الطرفي رئيس الجمهورية الى “ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف”.وكانت تسريبات يوم امس قد […]

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