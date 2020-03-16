اعتقال 75 شخصا تلاعبوا بأسعار المواد الغذائية بكربلاء

2020/03/16 | 13:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الاثنين ، إن القوات الامنية اعتقلت 75 شخصا ممن تلاعبوا بأسعار المواد الغذائية والخضروات في المحافظة .وقال نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال 75 شخصا ممن يتلاعبون بالأسعار […]

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