ألمانيا لترامب : المانيا ليست للبيع

2020/03/16 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت برلين بغضب على لسان وزير الاقتصاد في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على عرض للرئيس الأمريكي شراء حقوق ملكية لقاح ألماني ضد فيروس كورونا بمليار دولار على أن يقتصر استغلاله في أمريكا فقط.وقال الوزير بيتر ألتماير في مقابلة مع تلفزيون إي آر دي المحلي: “ألمانيا ليست للبيع”.وكانت إدارة ترامب قد عرضت “مبالغ هائلة” […]

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