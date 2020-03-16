شرطة أربيل توقف شخصين لنشرهم مقطعا ملفقا يحكي وفاة شخص يدعي إصابته بكورونا

2020/03/16 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية الشرطة بمحافظة أربيل، توضيحا بشأن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول إصابة شخص بفيروس كورونا وسقوطه على الأرض مغمى عليه في أحد أحياء المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان، انها أجرت تحقيقات أظهرت ان الشخص الذي يظهر في المقطع المصور، يعاني من مرض آخر لا علاقة له بفيروس كورونا، واغمي عليه نتيجة لعارض صحي، مبينة انها اوقفت الشخصين اللذين قاما بتصوير المريض، وفقا لأحكام المادة مئتين وأربعين من قانون العقوبات، وأحالتهما الى القضاء، لقيامهما بنشر المقطع على موقع فيس بوك، وإظهار الحادث على انه لمتوف بفيروس كورونا، بهدف اثارة الذعر في المجتمع.

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