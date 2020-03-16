عاصفة تضرب لجنة اختيار رئيس الحكومة الانتقالية.. الحكيم ينسحب ويعلن السبب

2020/03/16 | 13:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الإثنين، الانسحاب من مفاوضات اختيار المكلف بتشكيل الحكومة.وقال الحكيم، في بيان، أنه “بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ، وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فإننا قررنا ان لا نتدخل في مهمة […]

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