علمانيو العراق.. أكثر من “تقبيطة كيا”

2020/03/16 | 13:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتمكن علمانيو ما بعد 2003 في #العراق من الالتحاق بأي معسكر سياسي ـ نتحدث هنا عن العلمانيين الشعبيين ـ وليس عن مدعي العلمانية على القنوات الفضائية، الذين ساهموا بطريقة

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