الاعرجي يكشف عن مقترح سياسي يهدف لتكرار ما حصل مع علاوي

2020/03/16 | 13:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، عن مقترح سياسي لتكرار ما حصل مع محمد توفيق علاوي، يتضمن الاتفاق مع احد المرشحين لتمديد فترة حسم ملف رئيس الوزراء 15 يوماً اخرى.

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