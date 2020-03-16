الحمداني يطلق مبادرة القراءة بمواجهة (الكورونا) بتوفير الكتب الالكترونية مجانا

2020/03/16 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد انسجاما مع قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني 55لسنة 2020 قرر وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني إطلاق مبادرة (القراءة بمواجهة كورونا) خلال (عطلة الأسبوع التي أقرتها خلية الأزمة العليا).وتتضمن مبادرة الحمداني الإيعاز إلى دوائر الوزارة بإتاحة العشرات من الكتب الالكترونية بصيغة (pdf) والمتضمنة إصدارات الوزارة ضمن مشروع […]

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