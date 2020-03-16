إتيكيت العطس والقبلة والمكياج بــ ظل

2020/03/16 | 13:16 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

إتيكيت الإصابة بفيروس كورونا"، عنوان حلقة على قناة ام تي في اللبنانية أثارت سخرية واستياء واسعين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل لبنان والعالم العربي.

ورأت غالبية المعلقين أن بث حلقة كهذه في ظل تصنيف الفيروس "جائحة عالمية"، من قبل منظمة الصحة العالمية، "استهتار وتهوين" من ف...

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