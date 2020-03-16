2020/03/16 | 13:16 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قام العراق باطلاع الولايات المتحدة الامريكية على تقرير يتضمن نتائج التحقيق الأولية بقصف قاعدة التاجي والذي أدى الى مقتل جندين امريكين وبريطاني.

حيث كشفت المعلومات الأولية عن وجود ضابط قام بتسهيل عملية نقل منصات الصواريخ عبر نقاط التفتيش ووصولها إلى منطقة قريبة من قاعدة التاجي ضمن...

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