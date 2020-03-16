بالصور.. حملة “اخوة زينب” الخدمية في نينوى تصلح العطل الحاصل في منظومة تجهيز الطاقة الكهربائية

2020/03/16 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في نينوى، بقيام مكتب تنظيمات حركة عصائب اهل الحق ضمن حملة خدمية باصلاح العطل الحاصل في منظومة تجهيز الطاقة الكهربائية في حي شاقولي بعد إنقطاعه لمدة ثلاثة أيام لستين بيت في حي شاقولي”.واضاف مراسلنا ان “الاهالي قدموا شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل تنظيمات الحمدانية ودائرة كهرباء برطلة لاعادة الطاقة للمنطفة”.

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