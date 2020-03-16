من مايكروسوفت.. إلى العمل الخيري.. جاي جرين

2020/03/16 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جاي جرين أعلن بيل جيتس يوم الجمعة الماضي أنه سيترك مجلس إدارة شركة مايكروسوفت لينفق وقتاً أطول في عمله الخيري.وفي تدوينة على صفحته على لينكدإن ذكر جيتس الذي شارك في تأسيس الشركة وتولى قيادتها حتى أصبحت عملاقاً تكنولوجياً عالمياً، أنه يريد «تكريس المزيد من الوقت للأعمال الخيرية، بما في ذلك الصحة والتنمية والتعليم […]

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