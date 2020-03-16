2020/03/16 | 13:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة يبلغ أندية الدوري الممتاز بايقاف المسابقة من 15 الى 25 آذار الجاري انسجاما مع خلية الازمة

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