2020/03/16 | 13:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة كشف مدير الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في البصرة كاظم مهدي، اليوم الإثنين، عن مباشرة معامل التعبئة بخطة خزنية للطوارئ ‏لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة.‏ وقال مهدي، ان” تخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة ايّ ظرف طارئ قد يُعلن من قبل خلية الازمة، لمواجهة ‏فيروس ‏كورونا في البلد، باشرت كوادر فرع البصرة عبر معامل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غاز البصرة يشرع بـ”خطة خزنية” لمواجهة طوارئ كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غاز البصرة يشرع بـ”خطة خزنية” لمواجهة طوارئ كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).