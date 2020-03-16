الصين تحقيق تقدّم كبير في تركيب لقاح ضد كورونا

2020/03/16 | 13:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل الاطباء الصينيين، على تركيب لقاح ضد كورونا، حيث قالت السلطات الصينية، انه “تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.وقالت مصادر اعلامية صينية، انه “من المقرر بدء الاختبارات السريرية على اللقاح ضد فيروس كورونا في نيسان المقبل”.

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