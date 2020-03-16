قيل إنه مصاب بكورونا.. صحة ديالى تعلق على سقوط شرطي مغشياً عليه في أحد شوارع المحافظة

2020/03/16 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

علقت دائرة صحة ديالى، الاثنين (16 اذار 2020)، على صورة سقوط شرطي مغشياً عليه في الشارع، قرب بعقوبة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شرطياً سقط مغشياً عليه على الارض قرب تقاطع القدس (8 كم شمال غرب بعقوبة)"، لافتاً إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورته والايحاء بأنه مصاب بفايروس كورونا".

واضاف العزاوي، أن "الشرطي تم نقله الى طوارئ مستشفى بعقوبة التعليمي وأخذ الفحوصات المختبرية له لبيان اسباب سقوطه"، مؤكدا بانه "من المبكر تأكيد إصابته بالفايروس أو لا، إلّا بعد ظهور النتائج الفحوصات المختبرية".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، في وقت سابق من اليوم، صوراً لشرطي ساقط على الأرض، تحت عنوان "سقوط مصاب بفايروس كورونا في ديالى".

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