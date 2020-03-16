تحالفا الصدر والحكيم ينسحبان من مفاوضات اختيار المكلف بعد انهيار اتفاقات اللجنة السباعية

2020/03/16 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

مرة أخرى تعلن الكتل السياسية فشلها بالاتفاق على مرشح يكلف بتشكيل الحكومة العراقية، خلفاً للحكومة ا...





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