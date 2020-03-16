الاتصالات تعلن زيادة سعات الانترنت المحلية والدولية بنسبة 15 بالمائة‎ مجاناً

2020/03/16 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الإثنين، زيادة سعات الانترنت المحلية والدولية بنسبة 15 بالمائة‎ مجاناً.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الاتصالات، في بيان، أنه "تماشيا مع قرارات خلية الازمة ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا الحبيب وتحسبا لحظر التجوال الذي سيفرض على العاصمة بغداد عقد صباح هذا اليوم الاثنين 16/3/2020 اجتماعا طارئا برئاسة معالي وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، مع الشركات المجهزة لخدمة الانترنت الـ (Isp)".

وأشار الى أن الاجتماع "بحث الاجتماع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والعالم اجمع من خلال تفشي وباء فايروس كورونا".

ووجه وزير الاتصالات، وفقا للبيان، "الشركات كافة بزيادة السعات المجهزة للمواطنين بما ينعكس ايجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين وان تقدم وزارة الاتصالات 15‎%‎ من هذه السعات بشكل مجاني، على ان يتم زيادة السعات من هذا اليوم وبعكسه ستتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة في اداء مهامها".

وأشار الى ان البيان "ستقوم وزارة الاتصالات باستحصال الموافقات الرسمية من قيادة عمليات بغداد بخصوص العاملين في شركات ال (isp) الذين يتطلب عملهم التنقل والحضور في مقرات عملهم، حيث تتوقع الوزارة بزيادة الطلب على خدمة الانترنت إذا ما طبق حظر التجوال المزمع تطبيقه مساء الثلاثاء المصادف 17/3/2020".

وأضاف ان "هدف الوزارة هو تقديم خدمة جيدة للمواطنين خلال هذه الفترة التي يمر بها بلدنا الحبيب مما يجعل الشركات المجهزة لخدمة الانترنت امام اختبار حقيقي في الوقوف مع ابناء شعبهم خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها البلد والعالم اجمع".

وكانت لجنة الامر الديواني (55) لمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وجهت، يوم امس الاحد، وزارة الاتصالات بزيادة سعات الانترنت الداخلة للعراق عن طريق الشركات المتعاقدة معها، والعمل على تخفيض الأسعار لمدة شهر قابلة للتمديد، وإعطاء سعات مجانية تحددها الوزارة.

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