سامسونج تحث موظفيها على العمل من المنزل

2020/03/16 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وجهت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم «توصية قوية» إلى جميع موظفيها تطالبهم بالعمل من المنزل وبخاصة الموجودين في المناطق الأشد عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المذكرة التي أصدرتها سامسونج لم تحدد الدول التي تريد لموظفيها فيها العمل من المنزل.[…]

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