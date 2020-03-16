مناعة القطيع وكسر سلسلة العدوى.. أكمل عبد الحكيم

2020/03/16 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.أكمل عبد الحكيم تُعرّف المناعة على أنها حالة من التوازن داخل الكائنات الحية، تمنحها منظومة من الدفاعات البيولوجية أو الحيوية، تمكنها من مكافحة العدوى، وغيرها من محاولات غزو الميكروبات غير المرغوب فيها، وبشرط تجنب فرط الاستجابة أو رد الفعل المبالغ فيه، والذي قد تنتج عنه أمراض الحساسية وأمراض المناعة الذاتية.وتُصنف المناعة عدة تصنيفات، […]

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