مالية البرلمان تكشف لـ”العهد نيوز” تفاصيل تاخير الموازنة ومصير رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/03/16 | 13:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت اللجنة المالية في البرلمان العراقي الاسباب الكاملة وراء تاخر اقرار الموازنة الاتحادية اضافة الى مصير رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل الانخفاض الشديد باسعار النفط.وقال عضو اللجنة عبد الهدي السعداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “السبب الاساسي في تاخير الموازنة الاتحادية هو عدم تشكيل الحكومة اضافة الى ان العجز الكبير في الموازنة […]

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