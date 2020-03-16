صحة إقليم كردستان : شفاء 4 مصابين بكورونا واستقرار الحالة الصحية لعدد آخر

2020/03/16 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان سامان البرزنجي، عن استقرار الحالة الصحية لعدد من المصابين بفيروس كورونا في الإقليم.

وأكد البرزنجي خلال مؤتمر صحفي، ان الأيام القليلة المقبلة، ستشهد انهاء الحجر الصحي لعدد من المصابين، واعادتهم الى منازلهم بعد اجراء الفحوص النهائية للتأكد من شفائهم، مشيرا الى شفاء أربعة من المصابين بالعدوى بشكل تام، من بين الحالات الخمس والثلاثين المسجلة في الإقليم.

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