الامن النيابية: تهديدات امريكا لن تثنينا عن اكمال مشروع سحب القوات الاجنبية

2020/03/16 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي, الاثنين, أن التهديدات التي تطلقها الإدارة الأميركية بشأن شن عداون جديد على العراق لن تثني مجلس النواب عن تنفيذ قرار انسحاب القوات الامريكية.وقال عليوي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “اطلاق امريكا تهديدات جديدة وعلى لسان الجنرال ماكنزي محاولة لثني السياسين والشعب العراقي بالتهاون في […]

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