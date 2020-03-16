مصادر لـ “العهد نيوز” : بعد ان فشلت اللجنة السباعية .. محاولات لترتيب اوراقها والاتفاق على مرشح

2020/03/16 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص افادت مصادر سياسية مطلعة، ان الاطراف السياسية المتمثلة بـ “اللجنة السباعية”، تحاول ترتيب اوراقها من جديد، بعد ان فشلت بالتوصل الى مرشح لرئاسة الوزراء.وقالت المصادر لـ “العهد نيوز”، ان “الخلاف بين اطراف اللجنة كان محوريا وليس بسيطا، بسبب تداخل بعض الملفات والقضايا المهمة وزجها في عملية اختيار مرشح لرئاسة الوزراء […]

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